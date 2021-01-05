السعودية اليوم / تسجيل 1947 إصابة جديدة في باكستان بفيروس كورونا



إسلام آباد 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واس

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1947 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم بتسجيل 1903 حالات شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 444360 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 59 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10409 حالات وفاة.

// انتهى //

16:51ت م

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إسلام آباد 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1947 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 490476 حالة، منها 35707 حالات نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم بتسجيل 1903 حالات شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 444360 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف أنه تم تسجيل 59 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10409 حالات وفاة.// انتهى //16:51ت م0109

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