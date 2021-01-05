السعودية اليوم / المركز الإعلامي للقمة الخليجية في العلا يواكب الحدث بتقنيات عالية



العلا 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واس

استحوذت قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العلا على اهتمام وسائل الإعلام الخليجية والعربية والعالمية, وواكبتها بالمتابعة والتحليل والتغطية.

وهيأت وزارة الإعلام مركزاً إعلامياً للقمة، بمشاركة أكثر من 55 إعلامياً يمثلون 36 وسيلة إعلامية محلية وعالمية، إلى جانب منصة إلكترونية ينشر من خلالها المحتوى الإعلامي للوكالات والمؤسسات الإعلامية.

مما يذكر أن وكالة الأنباء

// انتهى //

15:48ت م

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العلا 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واساستحوذت قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العلا على اهتمام وسائل الإعلام الخليجية والعربية والعالمية, وواكبتها بالمتابعة والتحليل والتغطية.وهيأت وزارة الإعلام مركزاً إعلامياً للقمة، بمشاركة أكثر من 55 إعلامياً يمثلون 36 وسيلة إعلامية محلية وعالمية، إلى جانب منصة إلكترونية ينشر من خلالها المحتوى الإعلامي للوكالات والمؤسسات الإعلامية.مما يذكر أن وكالة الأنباء السعودية أطلقت عبر موقعها الإلكتروني أيقونة خاصة لمواكبة أعمال القمة، على مستوى الأخبار والتقارير ذات العلاقة بهذا الحدث المهم, إلى جانب تقديم الوسائط المتنوعة بجودة عالية, من خلال الرابط : https://bit.ly/3rTSR6m.// انتهى //15:48ت م0097

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.