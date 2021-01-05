محمد بن سلمان: نحتاج لتوحيد الجهود لمواجهة تجاوزات إيران

محمد الفلاح - الثلاثاء 5 يناير 2021

رحب محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بقادة ووفود الدول المشاركين في القمة الخليجية.



جاء ذلك خلال كلمته في القمة الـ41 لقادة مجلس التعاون الخليجي التي تنعقد في مدينة العلا شمال غربي السعودية.

وقال ولي العهد السعودي: "تم تأسيس مجلس التعاون دول الخليج استناداً إلى ما يربط بين دولنا من علاقة خاصة".

وأضاف: "نحتاج لتوحيد الجهود في المنطقة لمواجهة التحديات التي تتمثل في التجاوزات الإيرانية، نواجه تحديات البرنامج النووي الإيراني وبرامج الصواريخ الباليستية".

وتستقطب القمة اهتماما متزايدا وترقبا لنتائجها في ظل مساعٍ لتعزيز الحوار، حيث سبقتها جهود كويتية حثيثة لرأب الصدع الذي خلفته السياسات القطرية بمسيرة العمل الخليجي المشترك.

دورة اعتيادية شحنتها الأحداث بطابع استثنائي؛ تسعى لتعزيز الحوار الخليجي ومعالجة تحديات واجهتها دول مجلس التعاون خلال جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19)، لا سيما تلك المتعلقة بتقوية المنظومة الصحية، وتعزيز مخزون الأمن الغذائي.

إضافة إلى فقدان دول المجلس لزعيمين خلال العام الماضي، وهما سلطان عمان الراحل السلطان قابوس بن سعيد، وأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وتعد قمة العلا هي القمة الخليجية الـ66 منذ أول قمة خليجية عقدت في العاصمة الإماراتية أبوظبي في مايو/ أيار 1981.

وشهدت مسيرة القمم الخليجية منذ تأسيسها انعقاد 66 قمة خليجية، هي 40 قمة اعتيادية، إضافة إلى قمة العلا المقبلة، و17 قمة تشاورية.