شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف شخصين أطلقا أعيرة نارية في الهواء بالجوف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت شرطة الجوف من إيقاف شخصين أطلقا أعيرة نارية في الهواء معرّضين أمن وسلامة الآخرين للخطر

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد النومس بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق أعيرة نارية في الهواء أثناء قيادة مجموعة من الأشخاص لمركباتهم في طرق عامة وداخل أحد الأحياء في مخالفة للأنظمة والتعليمات وغير مكترثين بخطورة سلوكهم على أمن وسلامة الآخرين ، فقد أسفرت المتابعة الأمنية للجهات المختصة بشرطة محافظة القريات -بفضلٍ من الله- عن تحديد هوية مطلقي النار، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر ، وجرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما جميع الإجراءات الأولية النظامية وإحالتهما للنيابة العامة.