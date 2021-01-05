شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين: نقدر دور المملكة في تطوير مسيرة العمل الخليجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين عن التهنئة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة نجاح اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت اليوم في محافظة العلا.

وأشاد جلالته في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين بالجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ، في الإعداد والتحضير لانعقاد هذه القمة المباركة عبر تسخير الإمكانيات كافة وتذليل الصعوبات التي أسهمت في نجاحها.

وأعرب ملك مملكة البحرين عن تقديره واعتزازه بالدور الريادي لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - ، وسمو ولي عهده، في تطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس لتحقيق تطلعات وآمال شعوبه الشقيقة نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل، متمنياً لأخيه خادم الحرمين الشريفين دوام الصحة والسعادة وموفور العافية وللمملكة وشعبها العزيز دوام التقدم والنماء والرفعة تحت قيادته الحكيمة