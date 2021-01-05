شكرا لقرائتكم خبر عن السبيت : 70% من ضحايا التعاطي مراهقون ويجب تفعيل "الحوار الأسري" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - هذه أبرز العلامات التي ينبغي رصدها لدى الأطفال لحمياتهم من المخدرات

- ضرورة اختيار الاسلوب المناسب للحوار مع الطفل بهدف التأثير الايجابي

نظمت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات اليوم الثلاثاء لقاءً افتراضي تثقيفي بعنوان (الروابط الأسرية وأثرها في حماية الأولاد من المخدرات) بهدف حماية الأسرة من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، قدمها مدير مركز الدراسات والبحوث في كلية الملك خالد العسكرية خالد السبيت.

وقال خالد السبيت خلال اللقاء ان هنالك مجموعة خطوات لحماية الاطفال من المخدرات مثل تثقيف الوالدين بموضوع النقاش مع الأولاد والحوار بين أفراد الأسرة بهدف تنمية التفكير الناقد وبناء علاقة جيدة مع الأطفال مليئة بالتواصل الفعال من خلال تخصيص وقت لهم يومي او أسبوع، واشغال وقت فراغ الأولاد واختيار الاصدقاء المناسبين لهم ومتابعة الأجهزة التقنية ووسائل التواصل الأجتماعي ووضع قواعد ومبادئ أسرية واضحة ومتوازنة وأهمية وجود القدوة الحسنة لان الأفعال أكثر تأثيراً من الأقوال.

وبين ان أبرز العلامات التي ينبغي رصدها لدى الأطفال هي تقلب المزاج المفاجئ، التعثر الدراسي، اختلال في اوقات النوم بشكل ملحوظ والصرف المالي المبالغ فيه ووجود قرائن مثل اللفافات.

وذكر ان الأطفال الذين يقعون ضحايا التعاطي 70٪ - 80٪ منهم مراهقون، بسبب عدم الحوار مع الوالدين وبسبب مرورهم بمرحلة اثبات الذات والصداقات السلبية المؤثرة، مشدداً على أهمية الاهتمام بالاطفال في هذه المرحلة ومرحلة الطفولة، وعلى طلب المساعدة من المختصين في حال اكتشاف التعاطي عند أحد الأبناء.

وشدد على ضرورة اختيار الاسلوب المناسب للحوار مع الطفل بهدف التأثير الايجابي عليه مشيراً الى دراسة تفيد ان الأطفال الذين يتعلمون من والديهم عن اضرار المخدرات هم اقل بنسبة 50% من الوقوع في تعاطي المخدرات والكحول من غيرهم.