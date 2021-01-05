موقع بنك التنمية الاجتماعية .. الرقم الموحد لخدمة العملاء

يقدم بنك التنمية الإجتماعية العديد من منتجات التمويل الاجتماعي، والتي يتم توجيهها إلى ذوي الدخل المحدود في المجتمع السعودي، بهدف إتاحة فرصة لتلك الشريحة للحصول على تمويل ميسر يمكنهم من تحمل بعض الإلتزامات والاحتياجات الأساسية للفرد والأسرة، وكان البنك قد تم تأسيسه 1971م باسم بنك التسليف، وتم تطويره عام 2006مـ ليقدم خدمات تمويلية متنوعة مثل دعم المشاريع الصغيرة والناشئة وتقديم خدمات مالية وغير مالية وبرامج ادخارية هادفة وفعالة للمساهمة في التنمية الاجتماعية، ونشر الوعي المالي وتعزيز ثقافة العمل الحر، ونقدم خلال السطور التالية موقع بنك التنمية الاجتماعية وغيرها من الموضوعات الخاصة بخدمات البنك .

موقع بنك التنمية الاجتماعية

يتسنى لعملاء بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية التوجه إلى أحد أفرع البنك في مختلف مناطق البلاد وإليكم موقع البنك على الإنترنت وعنوانين بعض الأفرع في البلاد والرقم الموحد للتواصل مع البنك :

موقع بنك التنمية على الإنترنت

أتاح بنك التنمية الاجتماعية موقعًا على الانترنت بهدف تقديم الخدمات التمويلية بكل سهولة ويسر وتوفيرًا للوقت والجهد، ولا سيما في ظل جائحة كورونا المستجد، فضلًا عن تطبيقه لرؤية 2030، بتقديم الخدمات عن بُعد دون الحاجة لحضور العميل لفروع تقديم الخدمة، ويمكن التقديم على الخدمات من خلال رابط ” بنك التنمية الاجتماعية ” .

فروع بنك التنمية الاجتماعية

فرع الرياض

طريق صلاح الدين الأيوبي – الضباط – الرياض 11564 – هاتف (00966112746444) .

7700 طريق عبدالرحمن بن عوف – السلام – الرياض 14227 – هاتف (00966920008002) .

فرع جدة

مبنى وزارة المالية – طريق المدينة الطالع – مشرفة – جدة 23332 – هاتف (00966126688060) .

فرع المدينة المنورة

طريق ام منيع اسماء بنت عمرو – الرانوناء – المدينة المنورة 42319 – هاتف (00966920008002) .

فرع مكة المكرمة

الجميزة – 7926 – مكة 24236 – هاتف (00966125725300) .

فرع الدمام

شارع الملك عبدالعزيز – الزهور – الدمام 32423 – هاتف (00966920008002) .

فرع حائل

6737 حاتم الطائي – الخماشية – حائل 55422 – هاتف (00966165325888) .

فرع نجران

المخيم – نجران 66251 – هاتف (00966175235178) .

فرع حفر الباطن

طريق الملك عبدالله – البلدية – حفر الباطن 39921 – هاتف (00966137223749) .

فرع الطائف

شارع اسامة بن زيد – المنطقة المركزية – الطائف 26522 – هاتف (00966127376020) .

الهاتف الموحد للتواصل مع بنك التنمية الاجتماعية

يتسنى للراغبين في الحصول على خدمات بنك التنمية الاجتماعية أن يتواصلوا مع البنك من خلال الرقم الموحد في اي وقت ومن اي مكان في المملكة، بشكل مجاني ودون أي مقابل أو رسوم وهو : ( 00966920008002 ) .

شروط التقديم على تمويل بنك التنمية الاجتماعية

أن يكون طالب التمويل سعودي الجنسية .

لا يشترط الخبرة بالنسبة للمشاريع التجارية، إلا أنه يجب أن يكون طالب التمويل قادر على القراءة والكتابة .

بالنسبة للأنشطة المهنية يشترط الحصول على مؤهل مهني أو خبرة لا تقل عن ستة أشهر .

يشترط أن يتراوح عمر المتقدم بين 21 إلى 60 عامًا .

يشترط عدم الجمع بين بين طلبي تمويل من برامج بنك التنمية .

يجب التفرغ التام لطالب التمويل لتشغيل مشروعه .

سماح الوضع المالي والائتماني للمتقدم بالحصول على التمويل .

تعبئة النموذج المُعد لكل برنامج، واستكمال المتطلبات الأخرى بشأن عملية التقييم .

تقديم ضمان عيني أو كفيل غارم، بحيث لا يقل عن 70% من قيمة التمويل .

برامج بنك التنمية الاجتماعية

تمويل الزواج

يقدم البنك تمويلًا للشباب لتشجيعهم على الزواج ولا سيما هؤلاء الذين يقل دخلهم 12 ألف ريال سعودي .

تمويل الأسرة

هذا التمويل مخصص للأسر ذات الدخل المحدود لمساعدتهم في مواجهة متطلبات وأعباء المعيشة .

تمويل الترميم

يقدم هذا التمويل من قبل البنك لإعادة بناء أو ترميم منزل لمواطن سعودي، بهدف توفير مسكن مناسب لأسرته .

تمويل آهل

يقدم هذا التمويل للمواطن السعودي الذي يعول اسرة ولا يستطيع مواجهة أعباء الحياة بشكل منفرد .

تمويل كنف

يخصص هذا التمويل للمطلقات والأرامل ولا سيما من هن أشد حاجة لمواجهة الأعباء المعيشية في المجتمع السعودي .