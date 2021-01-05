دوام العاملين في بنك الرياض خلال الأسبوع في المملكة

من البنوك الهامة في المملكة التي تعمل على تقديم الخدمات المالية بشكل ميسر لكافة العملاء داخل المملكة وخارجها ومنها التحويلات المالية وفتح الحسابات والحصول على البطاقات الذكية وغيره من الخدمات التي يعمل البنك على تقديمها بصورة إلكترونية ولكن عندما يحتاج الشخص غلى الذهاب غلى مقر البنك فمتى يذهب؟ هذا التساؤل نجيب عنه من خلال المقال التالي ومعرفة مواعيد دوام بنك الرياض خلال الأسبوع.

دوام العاملين في بنك الرياض

العاملين في بنك الرياض يعملون على تقديم الخدمات بشكل ميسر وسريع من خلال تواجدهم في مقرات البنك وفروعه المنتشرة في أنحاء المملكة، ويتم تقديم الخدمات في المواعيد التالية:

يتم العمل في بنك الرياض على مدار الأسبوع من يوم الأحد وحتى يوم الخميس مع تخصيص بعض الساعات يوم السبت.

يبدأ الدوام اليومي من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً.

هناك بعض الفروع المخصصة للنساء فقط ويمكن التعرف على أماكنها ومواعيد العمل بها من خلال موقع بنك الرياض.

البنوك المحلية في السعودية

هناك عدد كبير من البنوك المحلية التي تجد إقبالاً كبيراً من الأفراد في المملكة من أجل التعاملات المالية والمصرفية ومن هذه البنوك:

بنك الرياض.

مصرف الراجحي.

البنك السعودي للاستثمار.

بنك البلاد.

البنك السعودي الفرنسي.

البنك العربي الوطني.

بنك الجزيرة.

مجموعة سامبا المالية (سامبا).

البنك الأهلي التجاري.

البنك الأول.

البنك السعودي البريطاني.

مصرف الإنماء.

بنك الخليج الدولي السعودي.

الاستعلام عن الفروع

يمكن التعرف على فروع بنك الرياض والمواعيد الخاصة بكل فرع والعنوان بالتفصيل من خلال الدخول على موقع بنك الرياض بهذه الخطوات: