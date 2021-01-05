شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك يشيد بمبادرة صاحب الموقف الإنساني مع الورثة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أشاد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، بالمواطن قاسم بن محمد القحطاني صاحب الموقف الإنساني تجاه ورثة إحدى الأسر بمدينة تبوك وذلك بشراء عقاراتهم المطروحة بالمزاد العلني الذي أقامته وزارة العدل مؤخراً بالمنطقة، وإرجاعها للورثة لوجه الله تعالى بعد أن سمع بقصتهم المؤثرة.

جاء ذلك خلال استقباله المواطن القحطاني، في القصر الحكومي، حيث رحب به مثنياً على موقفه النبيل تجاه الأسرة التي حضرت محاولةً استعادة عقاراتها.

وقال أمير تبوك للمواطن القحطاني: «ما قمتم به هو مفخرة للشعب السعودي بأكمله، وهذا عمل إنساني يفاخر به الجميع لم يسبقك أحد عليه، وسيجزيك الله في الدنيا خير ما عملت وفي الآخرة من محبة الناس لك ودعائهم».

وأضاف: «هذا أمر ليس بغريب عليكم ولا على إخوانكم وآبائكم وأجدادكم، وهذا عملهم وشيمهم في هذا البلد بنصرتهم للضعيف، والوقوف مع الملهوف والمحتاج وهذا ما تربينا عليه جميعنا، وأنت بهذا العمل قد ضربت أروع مثل في العمل الإنساني الذي نهئيك من خلاله ونهنئ تبوك بك، سائلاً الله له دوام التوفيق.»

من جهته أعرب «القحطاني» عن عظيم شكره لأمير تبوك، مؤكداً أن هذا ليس غريباً، فقد عُرف بحرصه على المبادرات الإنسانية والخيّرة، مبيناً بأن أمير تبوك أنموذج وقدوة لأبناء المنطقة في عمل الخير وهذا ديدن قيادتنا الرشيدة. وأشار القحطاني، إلى أن ما قام به هو عمل وفق له من الله ولم يكن يعلم بتفاصيل القصة إلا عند حضوره المزاد الذي دفعه لشراء العقار ورده لأصحابه راجيا المثوبة والأجر من الله وحده.