شكرا لقرائتكم خبر عن استبدال الأراضي المُتداخلة مع مسار شبكة النقل الكهربائي بأحد المخططات بأبها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت أمانة منطقة عسير ممثلةً بإدارة المنح للأشخاص الممنوحين سابقا بالمخطط المعتمد رقم 1825 شمال جامعة الملك خالد بالمحالة في مدينة أبها المتداخلة أراضيهم مع مسار شبكة النقل الكهربائي، بأنه سيتم التبديل لهم بأراض أخرى بالمخطط نفسه، عن طريق إجراء قرعة علنية يوم الثلاثاء الموافق 6/6/1442 في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا.

وتهيب الأمانة بالأشخاص المعنيين الذين تتداخل أراضيهم مع مسار شبكة النقل الكهربائي بالحضور في الموعد المحدد لسحب القرعة العلنية مع إحضار صورة من الهوية الوطنية مع الأساس للمطابقة، وفي حال حضور الوكيل عليه إحضار صورة من الوكالة والهوية الوطنية للممنوح والوكيل مع الأساس للمطابقة.

وأكدت الأمانة أن من يتخلف عن الحضور ستقوم اللجنة بالسحب عنه، مبينةً أن القرعة العلنية ستكون في مسرح الأمانة بالمبنى الرئيسي في مدينة أبها، مشددةً على الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وأنه لن يُسمح بدخول من يخالف ذلك، وعليه جرى التنويه.