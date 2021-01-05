السعودية | أمير الكويت: بيان العلا سيعزز وحدة الصف الخليجي والعربي وتماسكه

شكرا لقرائتكم أمير الكويت: بيان العلا سيعزز وحدة الصف الخليجي والعربي وتماسكه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد أمير الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، أن بيان العلا يتضمن اتفاقا للتضامن الدائم ويعتبر إنجازا تاريخيا، مشيراً إلى أن بيان العلا سيعزز وحدة الصف الخليجي والعربي وتماسكه.

وبعث أمیر الكويت رسالة شكر إلى خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزيز جاء فيها:

"خادم الحرمین الشریفین الأخ العزیز الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود حفظه الله ملك المملكة العربیة السعودیة الشقیقة

السلام علیكم ورحمة الله وبركاته

یطیب لي إثر مغادرة المملكة العربیة السعودیة الشقیقة عقب اختتام أعمال الدورة الحادیة والأربعین للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة التي استضافھا البلد الشقیق أن أعبر لكم عن بالغ الشكر على ما حظینا به والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضیافة مثمنا عالیا مبادرتكم أخي خادم الحرمین الشریفین الكریمة في إطلاق قمة السلطان قابوس والشیخ صباح على ھذه القمة، والتي تمثل لمسة وفاء اعتدنا علیھا من لدنكم.

كما ونعرب لكم عن خالص التھنئة بمناسبة بیان العلا المتضمن اتفاق التضامن الدائم والصادر خلال انعقاد ھذه الدورة الحادیة والأربعین للمجلس الأعلى لدول الخلیج العربیة والذي یعتبر إنجازا خلیجیا وعربیا سیعزز وحدة الصف الخلیجي والعربي وتماسكه، مشیدین بما توصلت إلیه ھذه الدورة من قرارات بناءة ستعزز بعون الله تعالى مسیرة مجلس التعاون وبما یعود بالخیر على دولنا وأبناء دول المجلس وتحقیق أھدافھم وتطلعاتھم المنشودة، سائلین المولى تعالى أن یدیم علیكم موفور الصحة والعافیة وأن یحقق للمملكة العربیة السعودیة الشقیقة وشعبھا الكریم كل الرفعة والرقي والازدھار في ظل قیادتكم الحكیمة".

وقد أعلنت وكالة أنباء الكويت أن الشيخ نواف غادر السعودية بعد مشاركته بالقمة الخليجية بالعلا.