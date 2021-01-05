شاهد .. ماذا حدث داخل المركز الإعلامي الخاص بـ #القمة_الخليجية_41

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شهد ‏المركز الإعلامي الخاص ‎بالقمة الخليجية ٤١ تفاعلاً حاراً وذلك في لحظة عناق ‎ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع ‎الشيخ تميم بن حمد آل ثاني هذه اللحظة الأخوية التي تطلعت لها جميع دول الخليج .





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