- 1/3
- 2/3
- 3/3
︎
.
شهد مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا اليوم (الثلاثاء) استقبال ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني.
ورحب ولي العهد، بالأمير تميم وسط عبارات “يا الله حيه.. نورت المملكة”، وذلك ضمن مراسم استقبال الوفود المشاركة في اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي.
يذكر أن وفود الكويت والإمارات والبحرين وعمان وصلت أيضا اليوم للمشاركة في القمة الخليجية.
وهذه كلمة ولي سمو ولي العهد في القمة الخليجية ٤١
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. كيف رحب ولي العهد بأمير قطر لحظة وصوله لمطار العلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.