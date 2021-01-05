شاهد.. كيف رحب ولي العهد بأمير قطر لحظة وصوله لمطار العلا

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شهد مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا اليوم (الثلاثاء) استقبال ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني.

ورحب ولي العهد، بالأمير تميم وسط عبارات “يا الله حيه.. نورت المملكة”، وذلك ضمن مراسم استقبال الوفود المشاركة في اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي.

يذكر أن وفود الكويت والإمارات والبحرين وعمان وصلت أيضا اليوم للمشاركة في القمة الخليجية.

وهذه كلمة ولي سمو ولي العهد في القمة الخليجية ٤١

Source akhbaar24.argaam

