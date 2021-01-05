اخبار السعوديه

شاهد.. كيف رحب ولي العهد بأمير قطر لحظة وصوله لمطار العلا

0 نشر
admin 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

.

شهد مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا اليوم (الثلاثاء) استقبال ولي العهد، الأمير ، لأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني.
ورحب ولي العهد، بالأمير تميم وسط عبارات “يا الله حيه.. نورت المملكة”، وذلك ضمن مراسم استقبال الوفود المشاركة في اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي.

يذكر أن وفود الكويت والإمارات والبحرين وعمان وصلت أيضا اليوم للمشاركة في القمة الخليجية.

وهذه كلمة ولي سمو ولي العهد في القمة الخليجية ٤١

e44a66af9e.jpg

d585966929.jpg

Source akhbaar24.argaam


كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. كيف رحب ولي العهد بأمير قطر لحظة وصوله لمطار العلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا