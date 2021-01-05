المناطق «الأكثر تعافيًا» من كورونا بالسعودية بعد تسجيل 146 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 146 حالة تعافٍ جديدة في المملكة، خلال الـ «24» ساعة الماضية.

وتصدرت الرياض حالات التعافي الجديدة بتسجيل 23 حالة، وتلتها جدة بتسجيل 13 حالة والدمام بتسجيل 9 حالات، وسجلت تبوم وينبع 8 حالات بكل منهما.

وسجلت عرعر ومكة المكرمة 4 حالات لكل منهما، وتمَّ تسجيل 3 حالات تعافٍ في كلٍّ من: حائل، والمدينة المنورة والطائف، ونجران والخبر والهفوف وطريف والجبيل.

كما تم تسجيل حالتا تعافٍ في كل من: أحد رفيدة وأبها والدلم وأبو عريش والبدائع ورياض الخبراء وصامطة وبيش والليث ورفحا والمذنب ووادي الدواسر .

وانحصر التعافي بتسجيل حالة واحدة في كل من الشعبة والطوال وعقلة الصقور والعيدابي والعارضة والدرب وبريدة والباحة وخميس مشيط وجازان وبيشة والدوادمي والزلفى وعنيزة والظهران وبقيق والقريات وضرما وأحد المسارحة والعويقيلية والعقيق وحقل والبكيرية والنعيرية والعيص وفيفا والخرج والريث والجفر.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 104 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و9 حالات وفاة و146 حالة تعاف جديدة ليصل إجمالي عدد حالات التعافي في المملكة 354755 حالة، ودعت الوزارة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

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