مصر تعلن موقفها الرسمي تجاه «قمة العلا»: وقَّعنا على البيان

أكدت وزارة الخارجية المصرية، أن وزير الخارجية سامح شكري، وقع على بيان قمة العلا الخليجية، وذلك من أجل تعزيز الحوار الخليجي بين دول الرباعي العربي وقطر.

ونشرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا رسميًا جاء فيه: «وقع الوزير سامح شكري على بيان قمة العلا الخاص بالمصالحة العربية، ويأتي هذا في إطار الحرص المصري الدائم على التضامُن بين دول الرباعي العربي وتوجههم نحو تكاتُف الصف وإزالة أي شوائب بين الدول العربية الشقيقة، ومن أجل تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الجسام التي تشهدها المنطقة، وهو ما دأبت عليه مصر بشكل دائم؛ مع حتمية البناء على هذه الخطوة الهامة من أجل تعزيز مسيرة العمل العربي ودعم العلاقات بين الدول العربية الشقيقة انطلاقًا من علاقات قائمة على حُسن النوايا وعدم التدخُل في الشئون الداخلية للدول العربية».

وأضاف: «وتُقدّر مصر وتثمّن كل جهد مخلص بُذل من أجل تحقيق المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر، وفي مقدمتها جهود دولة الكويت الشقيقة على مدار السنوات الماضية».

وغادر وزير الخارجية المصري سامح شكري المملكة العربية السعودية، عائدًا إلى أرض الوطن بعد أن قام بالتوقيع اليوم الثلاثاء، على «بيان العلا» الخاص بالمصالحة العربية.

انعقدت القمة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع)، وبحضور كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، ووزير الخارجية المصري سامح شكري؛ حيث وقع المشاركون على بيان العلا.

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