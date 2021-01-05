عملية جراحية تنقذ حياة رضيع بنجران يعاني من ضمور بالمرِّيء

نجح أطباء الجراحة في مستشفى الولادة والأطفال بنجران، في إجراء عملية دقيقة لطفل (خداج) يزن ١٦٠٠ جرام يعاني من تشوه وضمور في المريء، مع وجود ناصور بين المريء والقصبة الهوائية.

وأوضحت صحة نجران –عبر موقعها الإلكتروني- أنَّ الكوادر الطبية تمكّنت من إغلاق الناصور وتوصيل طرفي المريء الضامر، وذلك في إجراء طبي دقيق عالي الخطورة بسبب الوزن.

وأشارت صحة نجران إلى أنَّ الطفل يتلقى الرعاية الصحية اللازمة في الحضانة وتتم الرضاعة عن طريق الفم بصورة طبيعية وحالته العامة مستقرة.

اقرأ أيضا:

بالفيديو.. إجراء عملية بتقنية «باي باك» لعلاج ورم سرطاني غير قابل للإزالة في نجران