مركز الأرصاد يعلن «طقس الأربعاء»: 4 مناطق تتأثر بسحب ممطرة

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لطقس غد الأربعاء، سماء غائمة جزئياً يتخللها سحب ممطرة على مرتفعات: «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة».

كما توقع المركز تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق: «حائل، الجوف، تبوك، الحدود الشمالية، الشرقية» والمرتفعات الجنوبية الغربية.

ويشهد البحر الأحمر رياحا سطحية جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فيشهد رياحا سطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، وفيما

لي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء في معظم مناطق المملكة بالدرجة المئوية:

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