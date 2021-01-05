بعد 7 أيام.. تطبيق مخالفة تجاوز مسارات الطرق في 4 مناطق

جدد المرور السعودي، تذكيره بموعد تطبيق مخالفة عدم الالتزام بمسارات الطريق، في أربع مناطق.

وذكر المرور –عبر تويتر- أن الرصد الآلي لمخالفة «عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق» سيبدأ تطبيقها بعد سبعة أيام في كل من «تبوك - نجران - القصيم – حائل».

يُذكر أن المرور طبق في 20 ديسمبر الماضي، الرصد الآلي لمخالفة «عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق»، في كل من «مكة المكرمة- المدينة المنورة- عسير- الحدود الشمالية- محافظة القريات».

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