أمير الكويت: «اتفاق العلا» إنجاز تاريخي.. شكرا خادم الحرمين

أكد أمير الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أن اتفاق التضامن الدائم الذي تم توقيعه في قمة العلا، يعتبر إنجازًا تاريخيًا على المستوى الخليجي والعربي، مشيدًا بحفاوة استقبال للوفد الكويتي من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وعبر أمير الكويت عن بالغ الشكر على ما حظي به والوفد المرافق له، من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما ثمن عاليا مبادرة خادم الحرمين بإطلاق قمة السلطان قابوس والشيخ صباح الأحمد على هذه القمة.

وأعرب الشيخ نواف عن خالص التهنئة بمناسبة بيان العلا المتضمن اتفاق التضامن الدائم والذي يعتبر إنجازا تاريخيا خليجيا وعربيا سيعزز وحدة الصف الخليجي والعربي وتماسكه.

كما أشاد أمير الكويت ما توصلت إليه الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، من قرارات بناءة ستعزز مسيرة مجلس التعاون وتعود بالخير على دوله وأبنائه وتحقق تطلعاتهم وأهدافهم المنشودة.

كما وصل أمير الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق له الكويت، یرافقه وزیر الخارجیة الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ورئیس الدیوان الأمیري والشیخ مبارك فیصل سعود الصباح ووكیل الدیوان الأمیري ومدیر مكتب الأمیر البلاد أحمد فھد الفھد ورئیس المراسم والتشریفات الأمیریة الشیخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح ورئیس الشؤون الإعلامیة والثقافیة بالدیوان الأمیري یوسف حمد الرومي وكبار المسؤولین بالدیوان الأمیري ووزارة الخارجیة.

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