ولي العهد: نشكر قادة دول الخليج على «الخطوات الشجاعة»

توجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالشكر إلى قادة دول الخليج على الخطوات الشجاعة لتوحيد الجهود الخليجية للنهوض بالمنطقة.

وقال إن المملكة تشكر جهود الكويت والولايات المتحدة الأميريكة، للوصول إلى بيان قمة العلا، الذي سيعتمد في نهاية القمة. وقال سمو ولي العهد: عرفانًا لما قدماه من أعمال جليلة عبر عقود من الزمن في دعم مسيرة المجلس المباركة؛ فقد وجّه سيدي خادم الحرمين الشريفين بتسمية هذه القمة بمسمى «قمة السلطان قابوس والشيخ صباح» سائلين المولى -عز وجل- لهما الرحمة والمغفرة.

وتابع: نفتقد هذا العام قائدين كبيرين كان لهما دور كبير في دعم العمل الخليجي المشترك وهذه المسيرة المباركة جلالة السلطان قابوس بن سعيد وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد -رحمهما الله-.

وقّع قادة مجلس التعاون الخليجي، على البيان الختامي لقمة العلا, الهادف إلى رأب الصدع بين دول مجلس التعاون.