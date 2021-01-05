2239 حالة كورونا نشطة بالسعودية.. والصحة: بينها 364 حرجة

قالت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة 363259 حالة، من بينها 2239 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظم الحالات مطمئنة، منها 364 حالة حرجة.

وأشارت «الصحة» إلى أن مراكز لقاحات فيروس كورونا في الرياض وجدة والشرقية، تشهد إقبالًا كبيرًا من جميع أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وسط انسيابية تامة لتسهيل عملية الحصول على اللقاح.

ودعت الوزارة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت وزارة الصحة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، من خلال تطبيق (واتسآب) عبر رقم 920005937، والخدمات التفاعلية الجديدة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات الفيروس، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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