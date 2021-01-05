أخبار السعودية اليوم.. ولي العهد يشكر جهود الكويت وأمريكا للوصول إلى بيان قمة العلا.. وقادة الخليج يلتقطون صورة تذكارية أمام قاعة مرايا

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء الموافق 5 يناير 2021 م منها: ولي العهد يشكر جهود الكويت وأمريكا للوصول إلى بيان قمة العلا الهادف لرأب الصدع الخليجي، ووزير التعليم يعيد تشكيل مجلس إدارة المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، وكاميرات المراقبة المنزلية مسموح باستيرادها للأفراد.

ولي العهد: نشكر جهود الكويت وأمريكا للوصول إلى بيان قمة العلا الهادف لرأب الصدع الخليجي

قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إن المملكة تشكر جهود الكويت والولايات المتحدة الأميريكة، للوصول إلى بيان قمة العلا، الذي سيعتمد في نهاية القمة.

بالفيديو.. قادة مجلس التعاون الخليجي يلتقطون صورة تذكارية أمام قاعة مرايا

التقط قادة مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، صورة تذكارية، أمام قاعة مرايا التي ستعقد فيها القمة الخليجية الـ41.

«توكلنا»: 5 تصاريح من «اعتمرنا» عبر التطبيق

أوضح تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، أنه يمكن حاليًّا استعراض جميع تصاريح تطبيق «اعتمرنا» في تطبيق «توكلنا».

وزير التعليم يعيد تشكيل مجلس إدارة المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قرارًا بتشكيل مجلس إدارة المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي على أن يمارس المجلس اختصاصاته؛ وفقاً لتنظيم المعهد الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم «197» وتاريخ 1441/3/8هـ.

«مكافحة المخدرات» تعلن نتائج القبول على وظائفها

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية نتائج القبول على وظائف التي أعلنتها سابقًا على رتبة جندي وجندي أول.

الاقتصاد الأكبر عربيًا.. «بلومبرج»: نشاط الأعمال في السعودية عند أعلى نقطة في عام

تحدثت وكالة «بلومبرج» الأمريكية عن تحسن نشاط الأعمال في المملكة العربية السعودية، الاقتصاد الأكبر في العالم العربي، في شهر ديسمبر الماضي، مسجلًا التوسع الأقوى خلال 13 شهر.

بالفيديو.. الزعاق: المطر يكسر «برد المربعانية»

أوضح المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، أن المربعانية هذا الشتاء «دافئة»، مشيرًا إلى سبب دفء المربعانية.

مرور جدة يضبط قائد مركبة مارس التفحيط وصدم سيارتين

أعلن المرور السعودي، القبض على قائد مركبة بجدة مارس التفحيط، واصطدم بمركبتين أخريين.

«الجمارك»: كاميرات المراقبة المنزلية مسموح باستيرادها للأفراد.. والتجسسية ممنوعة

أوضحت الجمارك السعودية، أنه يسمح للأفراد باستيراد كاميرات المراقبة المنزلية، مشيرة إلى أن الكاميرات التجسسية ممنوع استيرادها.

الجوازات: دخول المقيم للمملكة متاح حتى نهاية آخر يوم بتأشيرة العودة

أوضحت المديرية العامة للجوازت، أنه يمكن للمقيم دخول المملكة حتى نهاية آخر يوم بتأشيرة العودة، مشيرة إلى ضرورة وجود وثيقة معتمدة لفحص pcr.

«حساب المواطن»: الزوج لن يستفيد بدعم مطلّقته بشرط

أوضح برنامج حساب المواطن، أن الزوج لا يستفيد من الدعم المقدَّم لطليقته بعد إتمام إجراءات الطلاق، وتحديث للحالة الاجتماعية في الأحوال المدينة.

طقس الثلاثاء: سماء غائمة جزئياً يتخللها سحب ممطرة على مناطق عدة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء سماء غائمة جزئياً قد يتخللها سحب ممطرة على مناطق؛ «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة» فيما يتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، تبوك، الحدود الشمالية، الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

فرض غرامات على 56 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية بالمدينة المنورة

نفّذت الفرق الرقابية بأمانة المدينة المنورة وبلدياتها الفرعية 1840 جولة ميدانية خلال الأسبوع الماضي شملت الأسواق والمراكز التجارية، والمنشآت الغذائية للتأكُّد من تطبيق الاشتراطات الصحية، والتقيّد بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من كورونا.

أمانة نجران تصدر أول رخصة سكن جماعي بالمنطقة

أعلنت أمانة منطقة نجران، أنها أصدرت أول رخصة سكن جماعي وفق دليل الاشتراطات الصحية والفنية والسلامة لوزارة الشؤون البلدية والقروية.

«الخطوط السعودية»: استرجاع قيمة التذاكر من 3 إلى 21 يومًا

أوضحت الخطوط السعودية، أنَّ عملية استرجاع مبلغ التذاكر الملغاة، يستغرق ما بين 3 إلى 21 يومًا، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «مشكلة استرجاع مبلغ نظرًا لإلغاء الرحلة لوجود مصاب كورونا في المنزل و لنا الآن أكثر من ١٢ يومًا ولا جديد هل من الممكن تساعدهم؟».

تدشين برنامج «الامتياز العقاري» لدعم وتمويل المنشآت الصغيرة

دشَّنت الهيئة العامة للعقار وبنك التنمية الاجتماعية، برنامج «الامتياز العقاري»، الذي يهدف إلى تمويل ودعم المنشآت العقارية الصغيرة ونقل المعرفة والتقنية الحديثة إليها في مجال الأنشطة العقارية المختلفة، وتعريفها بالفرص المتاحة في هذا القطاع الحيوي.

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