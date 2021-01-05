بالأسماء.. أمير جازان يصدر تكليفات إدارية بديوان الإمارة

أصدر الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، اليوم قرارًا يقضي بعدد من التكليفات بديوان الإمارة.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام، المتحدث الرسمي بإمارة منطقة جازان، عادل بن أحمد الزائري، أن القرار شمل تكليف كل من: محمد بن عبدالله بوكر، للعمل مستشارًا بالإدارة العامة للمستشارين، وتوفيق بن محمد لبينة، مديرًا عامًا للإدارة العامة للشؤون المحلية بوكالة الشؤون التنموية، والحسين بن محمد قاضي، مديرًا لإدارة تطوير الموارد البشرية.

وأعرب المكلفون عن خالص شكرهم وتقديرهم على هذه الثقة من أمير منطقة جازان ونائبه، سائلين الله، عز وجل، أن يكونوا عند حسن ظن ولاة الأمر؛ لخدمة الوطن والمواطن؛ ولتقديم كل الخدمات لموظفي ديوان الإمارة ومحافظاتها.