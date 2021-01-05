محمد بن راشد: شكرًا للسعودية على رعايتها لقمة وحدة الصف

وجه نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد، الشكر لقيادة المملكة العربية السعودية، على رعايتها لقمة العلا التاريخية، مشيرًا إلى أنها قمة إيجابية موحِّدة للصف برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وقال الشيخ محمد بن راشد: «شاركت اليوم في قمة العلا لقادة دول مجلس التعاون.. قمة إيجابية.. موحِّدة للصف.. مرسِّخة للإخوة برعاية أخي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ..المتغيرات والتحديات المحيطة بنا تتطلب قوة وتماسكا وتعاونا خليجيا حقيقيا وعمقا عربيا مستقرا».

وأضاف: «في ١٩٨١.. قبل أربعين عامًا من اليوم استضاف والدنا ومؤسس دولتنا الشيخ زايد أول قمة في أبوظبي مع إخوانه قادة دول المجلس رحمهم الله جميعًا.. مسيرة التعاون هي إرث هؤلاء القادة لشعوبهم .. واليوم تتعزز المسيرة.. وتترسخ الأخوة.. وتتجدد روح التعاون لمصلحة شعوبنا».

وتابع: «نجدد شكرنا للمملكة العربية السعودية رعايتها هذه القمة الناجحة، ونجدد ثقتنا في مسيرة دول مجلس التعاون، ونجدد تفاؤلنا بأن السنوات القادمة تحمل استقرارًا وأمنًا وأمانًا وعملًا وإنجازًا سيخدم شعوبنا، ويسهم في استقرار محيطنا».

ووصل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي)، على رأس وفد الدولة المشارك في القمة، يرافقه: الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومحمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وعلي محمد بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الإمارات بالسعودية.

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