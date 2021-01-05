تنفيذ أكثر من 67 ألف زيارة منزلية للمرضى في المدينة المنورة

نفّذت صحة المدينة المنورة " 67065 " زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية، خلال العام 2020م، استفاد منها 36000 مريض من المرضى المسجلين في البرنامج.

وقالت صحة المدينة المنورة، إنَّ الرعاية المنزلية في المدينة المنورة توفر رعاية صحية ومتابعة مستمرة وشاملة للمرضى الذين تحول حالاتهم الحرجة دون الوصول للمنشآت الصحية، وذلك في أماكن إقامتهم، وتقدم خدماتها لأكثر من 70 ألف مريض سنويًا.

جدير بالذكر أنَّ وزارة الصحة تقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك من خلال فِرَق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات، والمدن الطبية، في مختلف مناطق ومحافظات المملكة؛ حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقًا لمعايير معتمدة.

تجدر الإشارة إلى أنَّ خدمات الرعاية الصحية المنزلية تشمل الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة، ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن، وتقوم برعايتهم فيما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها مثل: ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والجهاز التنفسي، والعناية بالجروح وقرح الفراش، والأنابيب والقساطر، والعلاج الوريدي، والعلاج التلطيفي، ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية، بالإضافة إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي، والعلاج التنفسي، والتغذية السريرية، والخدمات الاجتماعية، ومن أهم الخدمات التثقيف الصحي للمريض، ورعاية المريض والعائلة، ولا تقتصر الخدمات على الرعاية الصحية، والنفسية، والاجتماعية، ولكن يتم توفير المستلزمات الطبية، والأجهزة الطبية، والأدوية وفقًا لاحتياجات المريض.