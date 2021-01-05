إصابات كورونا الجديدة بالسعودية.. وزارة الصحة: 3 مناطق في الصدارة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 104 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، في المملكة خلال الـ «24» ساعة الماضية والتي تصدرتها منطقة الرياض بتسجيل 47 حالة، ومكة المكرمة بتسجيل 24 حالة والمنطقة الشرقية بتسجيل 13 حالة.

وسجلت منطقتا المدينة المنورة والحدود الشمالية 4 حالات إصابة جديدة لكل منهما، وسجلت منطقة عسير 3 حالات وسجلت مناطق نجران وتبوك وجزان حالتي إصابة بكل منهم، وتم تسجيل إصابة واحدة في كل من مناطق الباحة وحائل والقصيم.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 104 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و9 حالات وفاة و146 حالة تعاف جديدة ليصل إجمالي عدد حالات التعافي في المملكة 354755 حالة.

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«الصحة» تعلن تسجيل 104 إصابات جديدة و9 وفيات بكورونا