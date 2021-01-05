السعودية اليوم / محافظ الخرج يلتقي برئيس بلدية الهياثم الجديد



السيح 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 5 يناير 2021 م واس

استقبل محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي في ديوان المحافظة بمدينة السيح اليوم ، رئيس بلدية الهياثم ناصر بن عبدالله بن سعيدان ، وذلك بمناسبة تكليفه رئيساً للبلدية.

وفي مستهل اللقاء رحب الماضي برئيس بلدية الهياثم متمنياً له التوفيق في مهام عمله الجديد ، مؤكداً على أهمية دور البلديات في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بتعاون مختلف الجهات الخدمية ، ومتطلعاً لبذل الجهد في تعزيز الخدمات البلدية بمدينة الهياثم.

من جهته أعرب بن سعيدان عن شكره وتقديره لمحافظ الخرج على توجيهاته التي تصب في مصلحة الجميع ، نحو تحقيق التطلعات والارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

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16:04ت م

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