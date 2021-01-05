السعودية اليوم /صحة حفر الباطن تنفذ 69 جولة تفتيشية على الصيدليات الخاصة في المحافظة



حفر الباطن 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واس

نفذت صحة حفر الباطن 69 جولة تفتيشية استهدفت الصيدليات الخاصة في المحافظة، أسفرت عن رصد مخالفتي صرف أودية دون وصفات طبية.

وأوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بحفر الباطن أنه تمت إحالة المخالفين للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدة استمرار الجولات التفتيشية على جميع الصيدليات الخاصة للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية التي وردت في الأنظمة الصحية المطبقة في المملكة ومراقبة أسعار الأدوية والمكملات الغذائية.

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15:26ت م

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