السعودية اليوم / الكويت تسجل 312 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الكويت 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واس

سجلت الكويت 312 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 55 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض بالفيروس وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3305 حالات.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق شفاء 273 إصابة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 147784 حالة.

// انتهى //

14:52ت م

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الكويت 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واسسجلت الكويت 312 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 152027 حالة دون تسجيل أي حالة وفاة ليبقى مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى يوم أمس 938 حالة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 55 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض بالفيروس وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3305 حالات.وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق شفاء 273 إصابة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 147784 حالة.// انتهى //14:52ت م0085

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