أمير الكويت يثمن حرص قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر لتحقيق كل ما فيه الخير لشعوبنا

محمد الفلاح - الثلاثاء 5 يناير 2021

ثمن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح حرص قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر على بذل المزيد من الجهود لتحقيق كل ما فيه الخير لشعوبنا.



جاء ذلك في كلمته، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح القمة الخليجية الـ41، التي تستضيفها مدينة العلا السعودية,

وأضاف أمير الكويت "يسرني أن أتقدم بالشكر للعاهل السعودي ولحكومته وشعبه على حسن الاستقبال والإعداد والتنظيم المتميز للقمة".

كما أعرب عن تهنئته للجميع بما تحقق من إنجاز تاريخي في قمة العلا، مشيرا إلى سعي قادة دول مجلس التعاون إلى دعم العمل الخليجي.