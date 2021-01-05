شكرا لقرائتكم خبر عن بالاجماع .. الاتفاق على البيان الختامي لـ "قمة العلا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي على البيان الختامي للقمة وبيان العلا.

وكان قد حضر أعمال اجتماع الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، كبير مستشاري فخامة الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

كما شاركت جمهورية مصر العربية ممثلة في وزير الخارجية سامح شكري في أعمال الاجتماع.

وقد أقام سمو ولي العهد مأدبة غداء بهذه المناسبة.