شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مخالفات للإجراءات الوقائية من "كوفيد 19" بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 869 جولة، نتج عنها رصد، 10 مخالفات تعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد - 19، و 3 مخالفات للتكدس بالأسواق المركزية.

كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 755 موقعاً بالمنطقة، بمشاركة 469 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفع 7677 طناً من النفايات، وأزالت 4357 من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9387 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

فيما استقبل مركز البلاغات (940)، خلال الاسبوع الماضي، 2401 بلاغ عن أعطال الإنارة، والنظافة العامة، والمباني، والاستثمار، والإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، وكذلك الأمن والسلامة، وصيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، والحدائق، والأسواق، وعن فئة بلاغات المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.