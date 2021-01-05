كوشنر وشكري والعثيمين وأبو الغيط ضيوف القمة الخليجية في العلا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

استضافت القمة الخليجية التي عقدت اليوم في العلا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عدد من المسؤولين الأجانب وقادة المنظمات العربية والإقليمية يتقدمهم كبير مستشاري الرئيس الأمريكي السيد جاريد كوشنر، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

كما شاركت جمهورية مصر العربية ممثلة في وزير الخارجية سامح شكري في أعمال الاجتماع.

وكان ولي العهد افتتح أعمال القمة أكد فيها أن سياسة المملكة ثابتة وراسخة وتضع في أولوياتها الحرص على مجلس التعاون الخليجي قوي وموحد.

وفي نهاية الجلسة الأولى وقع قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة على بيان العلا الذي اعتبره ولي العهد خطوة شجاعة تنم عن حرص قادة الدول الموقعة على تعزيز التعاون واستمرار العمل المشترك.



