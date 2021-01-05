الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-05

لقطات من توقيع قادة الخليج على بيان العلا

متابعات الخليج 365 - الرياض

وقع قادة ورؤساء الوفود المشاركة في القمة الخليجية في العلا اليوم على بيان العلا، الذي يرسم ملامح العلاقات بين دول المجلس خلال الفترة المقبلة.

وأشاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتوقيع بيان العلا ، معتبرًا أنه خطوة شجاعة تنم عن حرص قادة الدول الخليجية على مسيرة العمل المشترك.

وشدد ولي العهد في كلمته الافتتاحية للجلسة الأولى على أهمية العمل الخليجي الموحد بقوله : ونحن اليوم أحوج ما نكون لتوحيد جهودنا للنهوض بمنطقتنا ومواجهة التحديات التي تحيط بنا، وخاصة التهديدات التي يمثلها البرنامج النووي للنظام الإيراني وبرنامجه للصواريخ الباليستية ومشاريعه التخريبية الهدامة التي يتبناها ووكلاؤه من أنشطة إرهابية وطائفية هدفها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مما يضعنا أمام مسؤولية دعوة المجتمع الدولي للعمل بشكل جدي لوقف تلك البرامج والمشاريع المهددة للسلم والأمن الإقليمي والدولي.