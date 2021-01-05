فيديو.. قادة مجلس التعاون الخليجي يوقعون بيان العلا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

وقع قادة دول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء الوفود المشاركين في القمة الخليجية الـ41 في العلا التي عقدت اليوم برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على اتفاق العلا.

وكان ولي العهد افتتح القمة بكلمة أكد فيها دول المجلس أحوج ما يكون الآن إلى توحيد الجهود لمواجهة التحديات في المملكة مشيرًا إلى أن سياسة المملكة كانت دائمًا وأبدًا تضع في مقدمة أولوياتها مجلس تعاون خليجي موحد وقوي.



