فيديو.. لحظة غرق أب لإنقاذ ولديه 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-05

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

غرق أب أمام زوجته على أحد شواطئ كاليفورنيا أثناء محاولته إنقاذ طفليهما الصغيرين اللذين جرفتهما الأمواج الضخمة، وهما لا يزالان في عداد المفقودين حتى الآن.

ووقعت الحادثة المأساوية في شاطئ بليند في جينر، كاليفورنيا، حيث كانت فتاة تبلغ من العمر سبع سنوات وشقيقها البالغ من العمر أربع سنوات يلعبان في الرمال على حافة المياه تحت إشراف والديهما، لكنهما أغفلا تحذيرًا من الأرصاد الجوية بشأن الأمواج العالية على طول الساحل.

وفقًا للمسؤولين، كان الطفلان قريبين جدًا من الماء عندما جذبتهما الأمواج إلى قلب البحر، وقال قائد شرطة مقاطعة سونوما الملازم مايكل راش إن والد الطفلين البالغ، 40 عامًا، ويُدعى مايكل وايمان، قفز في الماء من بعدهما وتمكن من الإمساك بابنه لكن للأسف فاجأتهم موجة ضخمة وابتلعتهم الثلاثة معًا.

وتمكنت زوجة الضحية بمساعدة بعض الأشخاص من إخراجه من الماء والقيام بالإسعافات الأولية دون جدوى، وعند وصول المسعفين أعلنوا وفاته.

وقال الملازم راش: الأمواج غادرة للغاية، حتى السباحين الأقوياء جدًا سيواجهون صعوبة في الخروج من الماء.

وبدأ نواب عمدة مقاطعة سونوما وطائرات هليكوبتر وطاقم خفر السواحل الأمريكي وضباط دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا ورجال الإطفاء ورجال الإنقاذ معًا عملية بحث واسعة النطاق استمرت لساعات بحثًا عن الطفلين المفقودين ولم تسفر عن شيء سوى سترة صغيرة وزوج من الأحذية.



