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نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لـ مكافحة المخدرات

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-05

نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لـ مكافحة المخدرات

على رتبة جندي أول وجندي من الرجال

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة (جندي أول – جندي ) (رجال).

ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة (أبشر- توظيف) على الرابط التالي:  https://jobs.sa.


Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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