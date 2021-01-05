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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-05
نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لـ مكافحة المخدرات
على رتبة جندي أول وجندي من الرجال
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة (جندي أول – جندي ) (رجال).
ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة (أبشر- توظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa.