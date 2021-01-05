نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لـ مكافحة المخدرات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة (جندي أول – جندي ) (رجال).

ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة (أبشر- توظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa.