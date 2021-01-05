شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 104 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 104 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 146 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 354,755 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 9 وفيات جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6265 حالة وفاة.