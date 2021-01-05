شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ‏أمير الكويت: أشكر الملك سلمان والمملكة على تنظيم القمة الخليجية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعرب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح، عن تقديره لحرص قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر على بذل المزيد من الجهود لتحقيق كل ما فيه الخير لشعوبنا.

وجاء ذلك في كلمته، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح القمة الخليجية الـ41، التي تستضيفها مدينة العلا؛ حيث قال: "يسرني أن أتقدم بالشكر للملك سلمان ولحكومته وشعبه على حسن الاستقبال والإعداد والتنظيم المتميز للقمة".

وفي السياق نفسه، هنأ الجميع بما تحقق من إنجاز تاريخي في قمة العلا، لافتًا إلى سعي قادة دول مجلس التعاون إلى دعم العمل الخليجي.