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بالفيديو.. ‏قادة دول الخليج ورؤساء الوفود أثناء التقاط صورة جماعية قبل بداية قمة العلا

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الرياض - علي القحطاني - العلا (صدى):

كشف مقطع فيديو، عن لحظة التقاط صورة جماعية لقادة دول الخليج ورؤساء الوفود المشاركة في القمة الخليجية الـ41 التي تعقد في محافظة العلا، اليوم الثلاثاء.

وكان في استقبال الوفود في مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا، الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي رحب بهم وبمرافقيهم في المملكة، كما كان في استقبالهم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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