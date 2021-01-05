شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ‏قادة دول الخليج ورؤساء الوفود أثناء التقاط صورة جماعية قبل بداية قمة العلا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - العلا (صدى):

كشف مقطع فيديو، عن لحظة التقاط صورة جماعية لقادة دول الخليج ورؤساء الوفود المشاركة في القمة الخليجية الـ41 التي تعقد في محافظة العلا، اليوم الثلاثاء.

وكان في استقبال الوفود في مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي رحب بهم وبمرافقيهم في المملكة، كما كان في استقبالهم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف.