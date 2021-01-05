شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الموارد البشرية» تنبه بضرورة معرفتك بمخاطر العمل التي قد تصيب العاملين والمنشأة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، على ضرورة ‏معرفتك بمخاطر العمل التي قد تصيب العاملين والمنشأة؛ حيث قد يجنبك الوقوع في تلك المخاطر.

وأوضحت الوزارة، أن صاحب العمل هو المسؤول الأول عن المنشأة من حالة النظافة وتأمين سبل الحياة الصحية من مياه ومرافق واحتياطات أمن وسلامة للمعدات والأفراد.

وقالت أن من مسؤولياته، الحفاظ على سلامة العمال، وتحمل نفقات علاج الإصابات والوقاية خير من العلاج، بينما هذه الأحكام لا تسري على المنشآت التي تخضع لفرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية.

وأشارت إلى أن إصابة العمل منصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية وتعد الأمراض المهنية في حكم إصابات العمل، وفي حالة العجز المؤقت للعامل نتيجة الإصابة في العمل يكون له الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملًا لمدة ستين يومًا ثم يستحق 75% من الأجر طوال الفترة التي يستغرقها علاجه.