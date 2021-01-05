شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. جولة في مراكز اللقاح في جدة والظهران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

وثق مقطع فيديو، جولة في مراكز اللقاح في جدة والظهران، حيث ظهر الذي يحدث خلال نصف ساعة من دخولك إلى مركز اللقاح وحتى خروجك منه.

وأوضح الحساب الرسمي لـ " التواصل الحكومي " عبر " تويتر "، أنه يتم حجز المواعيد عن طريق " صحتي "بعد إدخال المعلومات اللازمة التي تشمل العمر وبعض المتطلبات التي تتعلق بالأمراض المزمنة.

ويوجد في المركز بجدة 80 نقطة للتطعيم، وعند وصول المراجع عند البوابة الداخلية يتم التحقق من الموعد المعطى، ويتم توجيه المستفيد إلى منطقة الانتظار ثم يتوجه إلى عيادات التطعيم.

ويبدأ الدوام بالمركز من الساعة 8 صباحًا حتى منتصف الليل بشكل يومي، حيث تقدر الطاقة الاستعابية من 7 آلاف إلى 12 آلف.