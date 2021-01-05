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ولي العهد: نشكر جهود الكويت وأمريكا للوصول إلى بيان قمة العلا الهادف لرأب الصدع الخليجي

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الرياض - محمد عبدالله - قال صاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إن المملكة تشكر جهود الكويت والولايات المتحدة الأميريكة، للوصول إلى بيان قمة العلا، الذي سيعتمد في نهاية القمة.

وقال سمو ولي العهد: عرفاناً لما قدماه من أعمال جليلة عبر عقود من الزمن في دعم مسيرة المجلس المباركة؛ فقد وجه سيدي خادم الحرمين الشريفين بتسمية هذه القمة بمسمى (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح) سائلين المولى -عز وجل- لهما الرحمة والمغفرة.

وتابع: نفتقد هذا العام قائدين كبيرين كان لهما دوراً كبيراً في دعم العمل الخليجي المشترك وهذه المسيرة المباركة جلالة السلطان قابوس بن سعيد وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد -رحمهما الله-.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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