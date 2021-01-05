عُمان: المتغيرات والمستجدات تحتم على دول الخليج تنسيق المواقف

أشاد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني، بما حققه مجلس التعاون الخليجي من منجزات على جميع الأصعدة.

وقال نائب رئيس الوزراء بسلطنة عمان، المتغيرات والمستجدات تحتم على دول الخليج تنسيق المواقف.

وأعرب نائب رئيس وزراء عمان، عن تقدير بلاده للسعودية قيادة وحكومة وشعبًا.

ووصل فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني، إلى المملكة العربية السعودية لترؤّس وفد السلطنة المشارك في أعمال مؤتمر القمة الـ41 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستعقد في محافظة العلا في وقت لاحق اليوم.

وتوجه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين، بالشكر إلى السعودية على جهودها لتعزيز مسيرة مجلس التعاون.

ووصل ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى السعودية على رأس وفد بلاده ليترأس وفد المنامة في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستُعقد في محافظة العلا في وقت لاحق اليوم.