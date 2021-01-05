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بالصور.. فرض غرامات على 56 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية بالمدينة المنورة

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الرياض - محمد عبدالله - الأمانة أكدت استمرارها في الجولات

نفّذت الفرق الرقابية بأمانة المدينة المنورة وبلدياتها الفرعية 1840 جولة ميدانية خلال الأسبوع الماضي شملت الأسواق والمراكز التجارية، والمنشآت الغذائية للتأكُّد من تطبيق الاشتراطات الصحية، والتقيّد بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من .

وأظهرت الجولات الرقابية 1784 منشأة مستوفية للاشتراطات، فيما تمَّ استكمال الإجراءات النظامية بحق 56 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية.

وأكَّدت أمانة المدينة المنورة استمرار تنفيذ الجولات على جميع المنشآت في المدينة المنورة والمحافظات التابعة؛ للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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