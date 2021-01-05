حساب المواطن: استخراج بطاقة هوية للتابع لا يؤثر على أهليته

أكد برنامج حساب المواطن، أن استخراج بطاقة هوية وطنية للتابع لا يؤثر على أهليته في البرنامج.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- ردًا على سؤال من مواطن، أنه «لا يؤثر ذلك.. وفي حال انطبقت عليه شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشمله الدعم».

وتابع البرنامج أنه «لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط التالي.

وقال المواطن في استفساره: إن ولده يدرس في الثانوي وعمره 16 سنة، ويرغب في استخراج بطاقة هوية وطنية، فهل يؤثر ذلك على أهليته في حساب المواطن، علما أنه تابع له بالحساب، ولا يرغب في الانفصال عنه؟.

اقرأ أيضًا:

«حساب المواطن»: الزوج لن يستفيد بدعم مطلّقته بشرط

حساب المواطن: وجود السائق أو الخادمة لا يؤثر على مبلغ الاستحقاق