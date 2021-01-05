بالفيديو.. الزعاق: المطر يكسر «برد المربعانية»

أوضح المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، أن المربعانية هذا الشتاء «دافئة»، مشيرًا إلى سبب دفء المربعانية.

وقال الزعاق –عبر حسابه على تويتر- إنَّ سبب دفء المربعانية هو كثرة السحب العابرة على العديد من المناطق، حيث كسرت تلك السحب حدة البرد، وتقول العامة «المطر يكسر خشم المربعانية».

وأشار الزعاق إلى انه من المعتاد أن تأتي في المربعانية ثلاث موجات من البرد، ونحن الآن في آواخر النجم الثالث من المربعانية، ولم تأتِ إلا موجة واحدة.

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