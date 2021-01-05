أمانة نجران تصدر أول رخصة سكن جماعي بالمنطقة

أعلنت أمانة منطقة نجران، أنها أصدرت أول رخصة سكن جماعي وفق دليل الاشتراطات الصحية والفنية والسلامة لوزارة الشؤون البلدية والقروية.

وكانت منصة «بلدي» التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، أعلنت في وقت سابق، الخطوات التي يتطلبها تنفيذ خدمة إصدار رخصة سكن جماعي للأفراد، وهي كالتالي:

- تحديد صفة مقدم الطلب

- تعبئة بيانات الطلب

- إرسال الطلب للاعتماد

- طباعة الترخيص بعد الاعتماد النهائي

وأشارت منصة «بلدي» إلى أن تنفيذ خدمة إصدار رخصة سكن جماعي للأفراد، يتطلب وجود سجل تجاري ساري في حال كان مقدم الطلب منشأة تجارية، موضحة أن تنفيذ الخدمة يتم في مدة من 1 إلى 5 أيام عمل، بدون رسوم.

وأضافت أن يجب أن يكون السجل التجاري ساريًا، وأن مدة ترخيص السكن الجماعي للأفراد سنة واحدة.

كلمات مفتاحية:



اقرأ أيضًا:

إصدار رخصة سكن جماعي للأفراد.. «بلدي» توضح التفاصيل

https://ajel.sa/tnws8g/

بالفيديو.. تعرف على آلية إصدار رخص السكن الجماعي عبر بوابة «بلدي»

https://ajel.sa/dgvS93/