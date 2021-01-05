«توكلنا»: 5 تصاريح من «اعتمرنا» عبر التطبيق

أوضح تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، أنه يمكن حاليًّا استعراض جميع تصاريح تطبيق «اعتمرنا» في تطبيق «توكلنا».

وأوضح التطبيق –عبر تويتر- أن التصاريح الخاصة بتطبيق «اعتمرنا»، والتي يمكن استعراضها من خلال تطبيق «توكلنا» تشمل خمسة تصاريح، وهي:

تصريح العمرة، وتصريح الطواف، وتصريح الصلاة في الحرم المكي والنبوي، وتصريح الصلاة في الروضة الشريفة، وتصريح زيارة قبر رسول الله «صلى الله عليه وسلم».

وكان التطبيق أعلن اليوم، التوسع في خدماته الرقمية، عبر تحديث جديد يسهّل وصول المستخدمين إلى بياناتهم التي يحتاجونها من مختلف الجهات الحكومية بطريقة ميسرة وموثوقة تعزز سلاسة تجربة المستخدم التي يتبناها التطبيق.

من جانبها، دعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» جميع مستخدمي تطبيق توكلنا لتحديث التطبيق عبر متاجر «Google Play» و«App Store» و«AppGallery» للاستفادة من الخدمات الجديدة التي يوفرها التطبيق بكل كفاءة وموثوقية وسرية.

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