السعودية اليوم / سمو ‫نائب أمير منطقة حائل‬ يرعى حفل تخريج محتضني برنامج حاضنة حائل للسياحة



حائل 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل أهمية التناغم بين القطاعات الحكومية والخاصة من أجل تحقيق أهداف اقتصادية تنموية في المنطقة تسهم في تعزيز الخدمات السياحية وتطورها وتفتح آفاق جديدة للشباب والشابات، بالإضافة الى تمكين المشاريع الناشئة بالمنطقة من الانطلاق نحو أداء أرقى وأفضل.

جاء ذلك خلال رعاية سموه نيابة عن سمو أمير المنطقة في الصالة الرئيسة بالإمارة اليوم حفل تخريج محتضني برنامج حاضنة حائل للسياحة ضمن مبادرة ركيزة التي أطلقت بالتعاون مع مجلس التنمية السياحية بالمنطقة وبدعم من شركة أسمنت حائل وشركة مياه آبار حائل، والتي استهدفت رواد ورائدات الأعمال والمؤسسات والشركات الناشئة ، حيث تم اختيار 10 مشروعات من أصل 67 مشاركاً في المرحلة الأولى .

ونقل سمو نائب أمير منطقة حائل تحيات وثناء صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل لهذه الجهود التكاملية بين القطاعات الحكومية والخاصة التي تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

إثر ذلك شهد سمو الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس التنمية السياحية وبنك التنمية الاجتماعية، حيث وقع المذكرة الرئيس التنفيذي للبنك إبراهيم بن حمد الراشد ، وأمين مجلس التنمية السياحية بمنطقة حائل المهندس زياد المصيول .

وتهدف مذكرة التعاون إلى دعم المشاريع المتخرجة إدارياً ومالياً وكذلك استيعاب أي مبادرة تخدم أبناء المنطقة مستقبلاً .

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد استمرار دعم القيادة للمشاريع المتميزة في جميع مناطق المملكة ، منوهاً باهتمام وحرص سمو أمير منطقة حائل وسموه نائبه على تبني المشروعات النوعية وتمكين الشباب لتفتح لهم آفاق أرحب للمستقبل ، مستعرضاً خدمات البنك المالية وغير المالية لأصحاب الفكر الاستثماري والراغبين بالانطلاق في مشاريعهم الخاصة .

بعد ذلك كرم سمو نائب أمير منطقة حائل أصحاب المشاريع المتخرجين من الدورات التدريبية وكذلك الشركاء والداعمين للبرنامج.

حضر الحفل وكيل إمارة منطقة حائل للشؤون الأمنية سعد بن عبدالله العنقري ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية صالح بن صالح المطيري، وممثل مبادرة ركيزة الدكتور علي السبهان، ومدير فرع بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة حائل سليمان الشنيفي .

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14:31ت م

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